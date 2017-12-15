В четверг, 14 декабря, в Разметелевской школе состоялась интеллектуальная интерактивная игра «Предупрежден – значит вооружен», посвященная профилактике употребления наркотиков среди молодежи.

Игра проводилась в рамках комплексной профилактической операции «Подросток», этап «Допинг». В состав жюри вошли: заместитель начальника 4-го отдела УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Надежда Бондаренко, сотрудник ПДН УМВД России по Всеволожскому району Людмила Лаврикова, ведущий специалист Комитета по образованию Всеволожского района Наталья Середина, главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Всеволожского района Ольга Озерова, специалист отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Дарья Алиева.

Брейн-ринг проходил в несколько этапов, каждый из которых определял лучшую команду. Школьники отвечали на вопросы из различных сфер: законодательства, биологии, истории, лингвистики, медицины. Таким образом, ребята не только показали эрудированность и смекалку, но и смогли узнать что-то новое. В завершение брейн-ринга все команды получили сладкие призы.