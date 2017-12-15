Завтра, 16 декабря, в Гусеве Калининградской области стартует финальный тур IV Международного конкурса GS Group по математике. Из почти 5 000 участников в заключительный очный этап вышел 41 школьник, и среди них Андрей Комисаров – ученик Лицея № 1 г. Всеволожска.

Одиннадцатиклассник уже выигрывал олимпиады школьников СПбГУ, ИТМО, ВШЭ, Политехнического и Горного университетов, получал премию президента для поддержки одарённой молодёжи. Несмотря на проблемы с опорно-двигательной системой, Андрей хорошо учится и добивается высоких результатов в математике.

Абсолютный лидер по количеству финалистов – Республика Мордовия: из Саранска в заключительный этап прошло 8 участников. Также в числе наиболее сильных регионов – Республика Татарстан, Липецкая, Томская и Московская области, сообщает пресс-служба GS Group.

После двух онлайн-этапов 39 школьников из России и двое – из Узбекистана встретятся в третьем очном туре в инновационном кластере «Технополис GS». 12 учащихся 9–10-х классов поборются за электронные гаджеты и право без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239. А 29 одиннадцатиклассников-финалистов сразятся за именные стипендии от GS Group. Десятку победителей назовут 17 декабря.