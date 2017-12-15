В КДЦ «Южный» 13 декабря прошла встреча главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с Советом общественного самоуправления микрорайона Южный города Всеволожска.

В мероприятии приняли участие депутаты города и областного Законодательного Собрания Владимир Богдашов и Александр Матвеев, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Подобные встречи проводятся регулярно, что позволяет выделить главные задачи из множества вопросов и идей активных жителей микрорайона – это жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и благоустройство.

На встрече были подведены итоги 2017 года, определены основные направления деятельности на 2018 год. Уходящий год оказался вполне плодотворным: множество мелких, но доставлявших населению немало хлопот, вопросов было улажено. А те, которые еще предстоит решить, на особом контроле Андрея Низовского.

Так, в будущем году в районном бюджете заложено 800 тысяч рублей на организацию добровольных народных дружин. Эта идея была активно поддержана жителями и будет реализована. А для жителей микрорайона, неравнодушных к спорту, в следующем году планируется обустроить роллерную площадку и территорию вдоль Аэропортовской улицы.