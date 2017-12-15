Шести районам Ленинградской области выделены субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Александр Дрозденко.

В рамках подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» из областного бюджета выделено более 7,3 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Средства направлены: Бокситогорский район – 52,5 тыс. рублей; Агалатовское сельское поселение – 3,4 млн рублей, Токсовское городское поселение – 487,6 тыс. рублей (Всеволожский район); Новоладожское городское поселение – 634,9 тыс. рублей, Сясьстройское городское поселение – 795,1 тыс. рублей (Волховский район); Назиевское городское поселение – 84 тыс. рублей, Отрадненское городское поселение – 377 тыс. рублей, Синявинское городское поселение – 921,1 тыс. рублей (Кировский район); Мичуринское сельское поселение – 415,6 тыс. рублей (Приозерский район); Старопольское сельское поселение – 237 тыс. рублей (Сланцевский район).