17 января 2018 года состоится I Гражданский форум некоммерческих организаций Всеволожского района под девизом: «Муниципальная власть и гражданское общество: сотрудничество во имя развития».

Форум проводится Общественной палатой Всеволожского района с целью обсуждения существующих проблем в некоммерческом секторе и возможных путей их решения, поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1 (Всеволожский агропромышленный колледж).

Социально ориентированные некоммерческие организации приглашаются на Форум. Заявки для участия в Форуме необходимо направлять по эл. почте: g-d.irina@mail.ru Контактный тел: +7-921-993-08-54.