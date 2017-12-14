Управление по муниципальному имуществу и Всеволожская городская прокуратура поменялись местами

Управление по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области переехало. Прием граждан и юридических лиц будет проводиться по адресу: г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 59., где раннее располагалась Всеволожская городская прокуратура.

Прием юридических лиц осуществляется в понедельник и пятницу, с 10.00 до 17.00; физических лиц – во вторник и четверг, с 10.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00.

Всеволожская городская прокуратура теперь располагается по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.