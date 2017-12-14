В Центре «Молодёжный» на берегу Ладоги возле посёлка имени Морозова 9–10 декабря состоялась XXIV Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов, посвящённая Году истории в Ленинградской области. На мероприятии подвели итоги минувшего года.

В данный момент на территории Ленинградской области зарегистрировано 74 поисковых отряда. Так как регион имеет уникальную военную историю, то каждый год к местным отрядам присоединяются поисковики из разных областей России. Работы хватает всем. Первый поисковый сезон на Ленинградской земля был проведён 29 лет назад. В нынешнем, 2017 году на территории области были найдены останки 3 567 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом всё труднее и труднее становится восстанавливать имена павших воинов. Тем не менее растёт количество людей, участвующих в поисковой работе. В области постепенно налаживается работа по паспортизации воинских захоронений в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 31.07.2013 № Пр-1831.

На конференции обсуждались планы на следующий год. К сожалению, в 2017 году в области обнаружились новые болевые точки, связанные с утерянными захоронениями. Было принято решение: прежде всего, организовать работу в тех местах, которые, возможно, в ближайшее время войдут в зону хозяйственного пользования. Работа поисковых отрядов будет вестись на опережение строительной техники.

Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Всеволожские вести» о планах поисковой работы во Всеволожском районе, активисты рассказали, что , к сожалению, по-прежнему болевой точкой остаётся паспортизация госпитального захоронения в посёлке Колтуши, о котором, кстати, неоднократно писала газета. Главное внимание в будущем году намечено уделить поискам госпитального захоронения вблизи деревни Лиголамби Колтушского поселения и воинского захоронения на территории Ржевского полигона. В архивах Министерства обороны обнаружены документы, но на местности могилы сейчас никак не обозначены. Чтобы восстановить их расположение, предстоит тонкая поисковая работа. Также в следующем году запланировано грамотно уточнить границы мемориальной зоны «Невский пятачок» – «Невская Дубровка» 1941–1943 гг.».

Людмила ОДНОБОКОВА