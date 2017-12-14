В Зале читательского творчества Ленинградской областной детской библиотеки 12 декабря прошла ежегодная встреча лидеров детского чтения Ленинградской области.

После краткого напутственного слова директора библиотеки Майи Куракиной ребята приняли участие в библиотечном квесте «Найди своих!», книжных играх и превращениях «Стань героем!» и конкурсе рассказчиков «Дарю прочитанное!», а также в открытии фотовыставки Олега Семёнова.

Вместе с писателями Анной Игнатовой, Ириной Зартайской и художником-комиксистом Владимиром Лопатиным ребята подвели итоги своего читательского года. Большой интерес вызвал показ небольшого мультипликационного фильма, созданного юными мастерами из школы-студии по мотивам стихотворения Даниила Хармса (Ювачёва) про Ивана Топорышкина. В перерыве читателей ожидал сюрприз – чаепитие с волшебным котом Ленинградской областной детской библиотеки.

Библиотекари и юные читатели из Всеволожской городской детской библиотеки по традиции участвовали в этом празднике.

Главным событием «Декабрьских встреч в ЛОДБ» стало закрытое заседание Детского читательского жюри Ленинградской области, на котором подростки 10–16 лет выбирали 10 лучших книг года на знак «Нравится детям Ленинградской области».

Почётное звание и титул «Детской библиотеки года» были присуждены Бокситогорской детской библиотеке. А в номинации «Читатель года» заслуженно победила Валерия Патрушина из г. Приозёрска.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО