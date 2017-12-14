В ближайшую пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о задержании полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии находящегося в федеральном розыске вора; о пресечении преступной деятельности шайки угонщиков дорогих автомобилей, в числе которых была и 25-летняя «автоледи».

Также поклонников рубрики ожидает рассказ о совместной победе экологов и полицейских, наконец-то закрывших незаконную свалку опасных отходов близ деревни Новосаратовка; короткая история одного полицейского рейда, в результате которого были задержаны трое бутлегеров из Азербайджана, организовавших производство, хранение и доставку контрафактного алкоголя известных брендов; а также печальное известие о трагической гибели рабочего, сорвавшегося с высоты в шахту лифта.

Светлана ЗАВАДСКАЯ