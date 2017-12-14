Начальник Управления ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина назвала имена, которые сегодня наиболее часто дают новорожденным.

У девочек самым популярным в этом году стало имя София. С большим отрывом за ним следуют Алиса, Ксения, Анастасия, Анна и Мария. У мальчиков традиционно лидирует Александр. На втором месте Максим, затем Артем, Михаил, Даниил и Дмитрий.

Разумеется, в нашем районе, как, впрочем, и по всей России, родители продолжают выдумывать необычные имена для своих детей, хотя делают это теперь не так часто, как раньше. За новорожденных можно порадоваться, их мамы и папы стали ответственней относиться к выбору имен для своих потомков. И все же в записях актов Всеволожского ЗАГСа встречаются: Даниила, Милолика, Гутиера, Златослава, Иустина, Параскева, Виронека, Ойдинисо, Лукерья, Джулия. У мальчиков самыми оригинальными стали имена: Эммануэль, Друвий, Леонард, Доминик, Климент, Байтик, Яромир, Серафим, Анастасий.