Рахьинским школьникам рассказали об опасностях применения пиротехники

В Рахьинском центре образования 12 декабря прошел «День профилактики». Сотрудники МЧС, полиции, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации, работники Всеволожской клинической межрайонной больницы и районной наркологической службы в очередной раз напомнили ученикам о правилах безопасного поведения во время новогодних праздников.

В преддверии новогодних праздников инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Артем Батьянов рассказал рахьинским школьникам о том, как и где правильно устанавливать новогоднюю ель. Артём напомнил ребятам о правилах эксплуатации пиротехники и об опасностях, которые таят, казалось бы, безопасные петарды, и пояснил, что петарды могут иметь повреждения на корпусе – микротрещины, вмятины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти. В этом случае при поджоге петарда сработает в ладони, а это уже чревато травмами.

Разговор шёл не только о петардах, но и о более опасных изделиях – фейерверках, ракетах, вертушках. Как правильно поджигать фитиль, где и каким образом устанавливать пиротехнику, что делать в случае, если никакого эффекта нет, и как утилизировать фейерверки, – конечно, эта информация, прежде всего, для взрослых, но дети слушали внимательно и обещали поделиться полученными знаниями с родителями.