В Сертолово, на полигоне 56-го учебного центра, уже в третий раз прошли состязания снайперов общевойсковых подразделений, ВДВ, спецназа, Балтийского и Северного флотов, а также силовых структур на Кубок командующего Западным военным округом. В округе их рассматривают как подготовительный этап к всеармейским и международным состязаниям.

Далеко не каждый изначально способен стать снайпером – здесь нужны не только годы упорных ежедневных тренировок в любую погоду, но и особый склад характера: железная выдержка, бесконечное терпение и умение быстро принимать решение. Специальность эта очень закрытая – снимать лицо участников соревнований и называть фамилии победителей журналистам не разрешили.

Задания конкурса с каждым годом усложняются – стрельба в темное время суток, из бойниц, с движущегося автомобиля, стрельба в процессе эстафеты с преодолением препятствий, стрельба в невидимую мишень – снайпер делает выстрел навесом через стену, слушаясь указаний своего напарника, который видит цель.

Призерами в индивидуальном, парном и командном зачетах уже не первый раз становятся специалисты из учебного центра, ВДВ и спецназа.

– Снайпера нельзя жалеть. Его нужно беречь! Но он должен быть готов выполнять задачи в самых сложных и жестких условиях, тогда на него можно будет положиться в любой ситуации. Поэтому мы и дальше будем делать все, чтобы его жизнь была непростой, – рассказал командующий ЗВО Андрей Картаполов.

Елена ЛОГИНОВА

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