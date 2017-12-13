Вопрос о передачи земельного участка под строительство школы будет решен в ближайшее время. Об этом на встрече с жителями Нового Девяткино заявил глава Всеволожского района Андрей Низовский.

Отметим, что проект строительства школы, рассчитанной на 1 120 мест, обсуждается уже несколько лет. Однако только сейчас формируется участок под ее строительство. Уже в следующем году планируется провести конкурс по выбору подрядчика. По некоторым данным, для строительства необходимо 1,2 млрд рублей. Сегодня в Новом Девяткино только одна школа, в которой в две смены учатся более 1 300 детей.

Ирэн ОВСЕПЯН