Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел двухчасовую пресс-конференцию, посвященную итогам 2017 года.

На мероприятие с руководителем региона аккредитовались свыше 150 журналистов – представителей федеральных, региональных и районных СМИ. Журналисты из районов Ленинградской области приняли участие по видео-конференц-связи.

Прозвучали вопросы и от главного редактора газеты «Всеволожские вести» Веры Тумановой. Первый касался возможности и целесообразности объединения крупных поселений района – Мурино и Нового Девяткино – и присвоения им городского статуса. Отвечая на этот вопрос, Александр Дрозденко разъяснил, что решения об объединении этих двух поселений и направлениях их будущего развития должны решать депутаты и общественность путем голосования.

Второй вопрос касался предстоящей пресс-конференции Президента Российской Федерации Владимира Путина. Вера Алексеевна поинтересовалась, о чем бы губернатор спросил президента, если бы оказался на месте одного из журналистов. Александр Юрьевич ответил, что не стал бы ни о чем спрашивать президента, а пожелал бы ему чаще ездить по стране не только с рабочими визитами, но и в дни отдыха, чтобы иметь возможность чаще любоваться красотами России.