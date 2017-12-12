20 тысяч бутылок самопальной водки и коньяка, более 700 литров спиртосодержащей продукции в 50-литровых бочках, поддельные акцизные марки, оборудование для производства суррогата, а также крышки для бутылок изъяли в ходе обысков в 13 гаражах в гаражных кооперативах Всеволожского района сотрудники правоохранительных органов.

При проверке помещения выяснилось, что суррогатная продукция реализовывалась под марками известных алкогольных брендов. В ходе следственных мероприятий, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 12 граждан, двое из них подданные сопредельных государств, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оперативные действия проводились в местах оптового хранения и реализации контрафактной продукции также в Приморском, Невском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. В помещениях на Шуваловском проспекте, проспекте Большевиков, улице Дыбенко и Софийской улице обнаружено и изъято около 200 литров спиртосодержащей продукции в 50-литровых бочках, а также не менее 54 тысяч бутылок, готовых к реализации.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности организаторов этой деятельности.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области