Торжественная церемония принятия присяги призывниками Западного военного округа состоялась в минувшую субботу, 9 декабря, у мемориала «Разорванное кольцо».

Инициатором мероприятия выступил «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» при поддержке командующего войсками Западного военного округа, генерал-полковника Андрея Картаполова.

Гости, выступившие на мероприятии, говорили о том, что охрана рубежей – задача стратегически важная. Ведь на кону – безопасность страны. Они подчеркнули, что новобранцы по долгу службы должны отличаться смелостью и готовностью к самопожертвованию.

В мероприятие принимали участие и юные представители движения «Юнармия». Сегодня уже 100 тысяч ребят по всей России вступили в ряды этой организации, из них 2,5 тысячи – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В ходе мероприятия юнармейцы, новобранцы, их родители и почетные гости торжественной церемонии возложили цветы к мемориалу «Разорванное кольцо», посетили выставку оружия времен Великой Отечественной войны, интерактивную площадку, где проходили показательные выступления по рукопашному бою.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА