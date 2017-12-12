Школьники Ново-Девяткинской школы № 1 стали победителями Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017». Поздравить ребят, которые недавно вернулись из Москвы, приехал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он поблагодарил коллектив школы и учащихся и вручил благодарности.

– Почетно, когда школы Всеволожского района завоевывают призовые места в таких солидных общероссийских мероприятиях, – отметил Андрей Низовский. – Вы хороший пример для подражания.

– Конкурс проводится под патронатом Президента России, – рассказала Людмила Костровская, учитель биологии, научный руководитель проектов, которая была награждена золотым знаком отличия «ЮНЭКО». – В конкурсе принимали участие представители ведущих российских школ и университетов. Талантливая молодежь со всех уголков России представляла проекты по разным направлениям. Это краеведение, история, русский язык и литература, биология. Строгое жюри, в состав которого входили известные академики, профессора, кандидаты наук, провело тщательный отбор. Приятно, что два наших исследовательских проекта, над которыми ребята работали полтора года, были оценены по достоинству.

Отметим, что школьники представили исследования на тему «Воздействие шума на работоспособность» и «Качество питьевой воды в Новом Девяткино».

– Работая над проектом, мы оставались после уроков, – рассказывают школьники-победители. – Нам было интересно проводить эксперименты, и мы очень рады, что наши труды оценили в Москве.

Ирэн ОВСЕПЯН