В арт-гостиной «Атмосфера» в минувшее воскресенье прошел лирический вечер-воспоминание «Вальс… Это всё-таки вальс!». В холле Всеволожского центра культуры и досуга собрались любители музыки, где в уютной атмосфере звучали и хорошо знакомые, и совершенно незнакомые мелодии.

Зрители восторженно аплодировали Анне Ананьиной – профессиональной певице, лауреату международного фестиваля им. А.И. Шульженко, которая пела под аккомпанемент лауреата международных конкурсов Алексея Янкойтя. Вслед за ней на сцену вышел Владимир Ауза – автор-исполнитель из Приозерска, лауреат множества конкурсов, в том числе международных. Его песня «Творение Петра», тоже прозвучавшая на вечере, заняла первое место на 4-м фестивале «Культурная Россия».

Михаил Иноземцев, лауреат конкурсов и фестивалей авторской песни, недавно переехавший во Всеволожск, исполнил несколько собственных сочинений. Всего же он записал уже двести исполнительских альбомов.

Марина Ратникова выступила с романсом «Вальс отзвучал», в котором нашла отражение ее личная красивая история любви. Исполнительница Галина Полетыкина исполнила два популярных вальса.

В концерте приняли участие воспитанники Детской школы искусств им. Глинки Артур Черевань и Серафим Еремин, блестяще исполнившие на аккордеонах «Парижский каскад» Е. Доги (рук. Игорь Ложевский), а также участники танцевально-спортивного клуба «Этюд» из Центра культуры и досуга (рук. Е. Стромова).

Прекрасные вальсы в исполнении замечательных исполнителей стали чудесным подарком для всех посетителей арт-гостиной, которая недавно открылась в ЦКД, но уже набирает популярность. Аплодисменты не смолкали полтора часа.

Ольга ЛАЗАРЕВА