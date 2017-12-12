48 миллионов рублей намерена потратить строительная компания «Дальпитерстрой» на строительство дороги в Новом Девяткино.

Об этом заявили представители компании на встрече жителей Нового Девяткино с руководителем администрации Всеволожского района Андреем Низовским. Отметим, что вопрос строительства так называемой перемычки от улицы Арсенальной до Токсовского шоссе обсуждался также на первом Совете новостроек под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

– Проект строительства уже готов и прошел экспертизу, – отметили представители «Дальпитерстроя». – Осталось только согласовать детали в дорожном комитете. После этого начнется строительство перемычки, соединяющей улицу Арсенальную с Токсовским шоссе. Скорее всего, работы начнутся уже в середине января. Что касается сроков реализации, то при благоприятном стечении обстоятельств дорогу сдадим уже в августе будущего года. Первоначальная стоимость проекта была почти вдвое меньше. Однако сумму пришлось пересмотреть, так как по ходу появились новые вводные.

– Безусловно, строительство дороги полностью не решит всех транспортных проблем Нового Девяткино, – отметил Андрей Низовский. – Но это только первый этап масштабного проекта, направленного на разгрузку пробок. На втором этапе планируется расширить Токсовское шоссе. К примеру, прокол в Мурино локально решил проблему, но сейчас прорабатывается вопрос строительства дорожной развязки, соединяющей новостройки с КАД.

Ирэн ОВСЕПЯН