На станции Бернгардовка во Всеволожске вводятся в эксплуатацию два новых павильона с турникетами.

С сегодняшнего дня введен в эксплуатацию павильон для пригородных поездов, курсирующих в направлении Санкт-Петербурга, а 20 декабря будет открыт пассажирский павильон для пригородных поездов, прибывающих из Санкт-Петербурга, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Павильоны оборудованы турникетами для прохода пассажиров. Оформление проездных документов будет производиться в билетных кассах и терминалах самообслуживания новых турникетных комплексов.