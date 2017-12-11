Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с собственниками и пользователями березовой рощи у парка Оккервиль договорились о передаче зеленой территории на баланс муниципалитета.

Принадлежащую компании «Евроинвест» территорию возле храма Иоанна Богослова, засаженную березами, благоустроил застройщик «Кудрово-Град» (компании «Строительный трест» и «Отделстрой»). Передача на баланс муниципального образования «Заневское городское поселение» позволит придать парку официальный статус и даст возможность и дальше развивать его как зеленую зону для новоселов Кудрово, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Саму березовую рощу губернатор осмотрит в ходе рабочей поездки в Кудрово, которая запланирована в январе 2018 года. В программе поездки – открытие новых детских садов, выкупленных у застройщиков по программе «Социальные объекты в обмен на налоги» и за федеральные средства. Инспектирование земельного участка под строительство школы и детских садов, который был в июне 2017 года по решению градсовета получен от застройщиков в обмен на участок меньшей площади вблизи храма на другой стороне Пражской улицы. Планируется также осмотр участка под строительство поликлиники и отчет зампреда правительства области Михаила Москвин о ходе проектных работ комплекса.

Глава региона и чиновники, отвечающие за строительно-коммунальную сферу, также проведут встречу с жителями микрорайона и обсудят реализацию решений Совета новостроек применительно к Кудрово.