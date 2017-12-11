В минувшую пятницу в праздничной атмосфере лучшие работники районного агропромышленного комплекса и местной перерабатывающей промышленности отметили свой профессиональный праздник.

От правительства Ленинградской области тружеников села поздравила первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Екатерина Пшенникова.

– Агропромышленному комплексу Ленинградской области есть чем гордиться, – подчеркнула Екатерина Пшенникова. – Несмотря на сложные погодные условия, регион не только сохранил, но и приумножил высокие показатели прошлого года практически по всем направлениям сельскохозяйственного производства – увеличены объемы производства молока, мяса, яиц, рыб и пищевой продукции. Во всех этих успехах областного агропромышленного комплекса есть огромный вклад аграриев Всеволожского района, который на протяжении многих лет является одним из лидеров АПК региона.

Работникам районного агропрома, добившимся в этот году наиболее впечатляющих результатов, были вручены почетные грамоты и благодарности от Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленинградской области, депутатов областного ЗакСа и главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Поздравляя виновников торжества, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства районной администрации Владимир Чекирда также отметил, что по итогам года удалось не только успешно справиться с очередными сюрпризами погоды, но и добиться по ряду позиций заметных темпов роста.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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