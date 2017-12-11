Межэтническое взаимодействие народов России и их этнокультурное развитие – такой теме был посвящён первый Медиафорум этнических и региональных СМИ, который прошел в Москве 28 ноября. Для того чтобы обсудить насущную проблему, в Москву съехались представители СМИ из 39 регионов России – от Мурманска до Камчатки.

Участники мероприятия говорили о профессиональных стандартах освещения этнической тематики, анализировали особенности отечественной этножурналистики, изучали новые методы коммуникации в современном медиапространстве. Организатором масштабного мероприятия выступила Гильдия межэтнической журналистики.

До масштабного медиафорума журналистам рассказали о Москве многонациональной, организовали экскурсии в Московский Дом национальностей, Единый миграционный центр. Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса «СМИротворец-2017». Подробности читайте в материале Ирэн ОВСЕПЯН в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».