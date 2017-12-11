Завершила работу XXVI Конференция Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Областные партийцы подвели итоги деятельности в уходящем году и определили приоритетные задачи на 2018 год.

Член Президиума Регионального политсовета, губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в своем выступлении напомнил, что в Ленинградской области грядут экономическая, социальная и административная реформы. Соответствующее заявление он сделал накануне в своем послании «Ленинградская область: взгляд в будущее».

В ходе работы Конференции был обновлен состав Регионального политического совета регионального отделения Партии. От Всеволожского отделения партии в него вошла глава Куйвозовского поселения Надежда Калинина. А также избраны делегаты на XVII Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 22–23 декабря. В число делегатов вошла и наша землячка Елена Моисеева – секретарь «первички».

На сегодняшний день в Ленинградской области в партии «Единая Россия» состоит 13 054 человека, из глав муниципальных образований и администраций разного уровня членами партии и сторонниками являются 353 человека.

Фото пресс-службы Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия»