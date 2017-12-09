Жители Ленинградской области вместе со всей Россией отмечают сегодня День Героев Отечества. В регионе на 9 декабря приходится и такая важная памятная дата, как День освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Дню Героев Отечества и Дню освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков приурочены несколько событий на территории Ленинградской области.

В этот день во Всеволожском районе торжественное закрывают ежегодную региональную «Вахту памяти – 2017», подводя итоги масштабных поисковых работ в уходящем году и выстраивая планы их возобновления в 2018-м. В рамках ХХIV итоговой конференции руководителей поисковых отрядов и объединений, работающих на территории Ленинградской области, кроме того, вручаются награды Министерства обороны Российской Федерации и комитета по молодежной политике Ленинградской области.

В Подпорожском районе организована акция «День Героев Отечества» и подготовлен исторический журнал «Герои России моей!», в программу которого вошли историческая информация, викторина, выступления творческих коллективов и просмотр фильма.

В Тихвине – торжественно-траурные мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Жители города в эту дату традиционно приходят на церемонии возложения венков и цветов на братском кладбище, к памятнику «Слава героям» и к стеле за Спасо-Преображенским собором. После торжественного митинга у стелы «Город воинской славы» состоится вечерний концерт «Славы воинской – достоин!» с участием Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица».

Ранее на этой неделе в Выборге в память о подвиге Героя России Сергея Валентиновича Справцева была открыта мемориальная доска на здании школы, в которой учился в 1965–1975 годах будущий капитан 1 ранга, командир крейсерской атомной подводной лодки К-317 «Пантера». Нынешние воспитанники нашли в архиве табель с его оценками и решили выпустить газету о земляке, которого уже нет в живых, к Дню Героев Отечества.

– В истории каждой ленинградской семьи есть свой герой – человек, чьей доблестью восхищаются дети, внуки и правнуки. И пусть в этот знаменательный день каждый из нас вспомнит своих близких – Героев Отечества, людей, без подвига которых не было бы сегодняшней жизни, не было бы свободы и благополучия нашей Родины. Низкий поклон нашим ветеранам! И вечная память всем павшим защитникам Отечества!, – отметил Александр Дрозденко.

В числе удостоенных этого высокого звания – капитан 1 ранга Валерий Семёнович Сластён, который живет в поселке Кузьмоловский Всеволожского района. Родился наш герой 1 сентября 1947 года в селе с замечательным названием Русская Поляна, это в Омской области, а значит, недавно отметил свой 70-летний юбилей. В Военно-Морской Флот пришел в 1966 году. В 1967 году окончил Аварийно-спасательную школу Черноморского флота, в 1970 году – отделение подготовки техников-водолазов при Ленинградском высшем военно-морском инженерном училище.

В 1970 году В.С. Сластен был назначен на должность командира группы подводного минирования – водолазного специалиста отряда подводного минирования Балтийского флота, в октябре 1975-го перешёл на службу в Государственный научно-исследовательский институт аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ МО СССР, где работал начальником лаборатории. В 1978 году без отрыва от основной деятельности окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского по специальности «Кораблестроение».

За годы службы В.С. Сластён провёл под водой 13 000 часов, освоил не менее двух десятков разных профессий. В 1995 году он стал участником длительного научного эксперимента, в течение которого были проведены уникальные медицинские и научные опыты по проблеме пребывания человека на сверхглубинах. Погружение длилось более 2-х недель.

Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Валерию Семеновичу присвоено звание Героя России. С сентября 1997 года В.С. Сластен в запасе.

После ухода с военно-морской службы В.М. Сластён несколько лет работал на благо своего поселения и Всеволожского района: возглавлял совет депутатов Кузьмоловского муниципального образования, с 2006 по 2009 год руководил советом депутатов района – высшим органом представительной власти Всеволожского района. Затем был избран в состав городского совета депутатов города Всеволожска.