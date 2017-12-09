Подведены итоги работы молодых и активных всеволожцев

В пятницу, 8 декабря, в КДЦ «Южный» города Всеволожска состоялось праздничное мероприятие, на котором подвели итоги года в сфере молодёжной политики. Активных деятелей из разных поселений наградили благодарностями от администрации района. Почетным гостем мероприятия стала заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова.

В этот день в КДЦ «Южный» было шумно и весело, ведь здесь собрались молодые, активные и позитивные. И не просто так, а по радостному поводу. Здесь чествовали тех, кто в этом году плодотворно работал.

Молодёжные советы поселений подготовили информационные стенды, которые рассказывали о их деятельности. С помощью фотографий они наглядно показали, чем занимаются. У собравшихся был час, чтобы ознакомиться с содержанием стендов и пообщаться с представителями молодёжных советов.

Затем началась торжественная часть, где награждали и чествовали активную молодёжь. Развлекали гостей представители творческих коллективов района. После этого собравшиеся отправились на фуршет. Завершили вечер дискотека и интерактивная развлекательная программа.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА