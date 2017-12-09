Сегодня день рождения газеты «Всеволожские вести»

Ровно 23 года назад, 9 декабря, вышел сигнальный номер нашей газеты, в котором созданная редакция заявила о выходе альтернативной районки и объявила подписку на новое издание на 1995 год.

«Всеволожские вести» стали пятой официальной районной газетой за всю историю местной печати. 24 сентября 1936 года в свет вышла первая – под названием «Большевистское слово. Издавалась газета и в военные годы, в блокадном Всеволожском районе. Просуществовала она до 50-х годов. Затем издание было переименовано в «Трудовую славу». Следующая газета – «Ленинское знамя» – выходила уже на два района – Всеволожский и Тосненский. В то время посчитали, что иметь свои издания в каждом районе нецелесообразно. Это, кстати, было по всей стране. Но в 1965 году все вернулось на круги своя.

Нужно отметить, что журналисты Ленинградской области (впрочем, это шло и от Обкома КПСС), создавая новые газеты, давали им необычные для тех лет названия. Например, в Твери были газеты «Коммунистическая стройка», «Путь к коммунизму», в которых я проработала в общей сложности 14 лет. А здесь, во Всеволожске, была «Невская заря», в Кировске – «Ладога», в Ломоносове – «Балтийский луч», а также выходили «Киришский факел», «Волховские огни», «Тихвинская правда» и другие.

В «Невской заре» я проработала с 1980 года – 15 лет. В 90-х началась перестройка, новые веяния, демократия, ушло время, когда была одна газета на район. Стали появляться новые издания. Так родились и «Всеволожские вести». Большая часть ее коллектива состояла из бывших работников «Невской зари», в нее пришли ветераны районной печати. Нас было 10 человек. И тогда мы подсчитали, что общий стаж коллектива, вышедшего из прошлых районных изданий, составил 120 лет.

Были люди, которые сомневались, что из нашей инициативы что-нибудь получится. Ведь «Невская заря» много лет была очень авторитетным печатным изданием. Но на тот момент она уже сдавала свои позиции, поэтому группа энтузиастов вышла из состава этой газеты и решила создать новую.

Время показало: у нас все получилось. Я хочу вспомнить в этот день Светлану Ивановну Крупенькину, Николая Дмитриевича Солохина, Николая Андреевича Козлова, с которыми мы начали и которых уже нет среди нас. И надо поблагодарить наших ветеранов, которые до сих пор в строю: Виктора Петровича Мельника, Тамару Леонидовну Бахтурину, Надежду Алексеевну Гаврилову – тех, кто во «Всеволожских вестях» с первого дня. Конечно, большое спасибо и другим коллегам, которые пришли позднее и уже отработали в редакции больше десяти-пятнадцати лет.

Очень признательна постоянным нашим читателям, которые доверяют нашему изданию, внимательно изучают газету, являются нашими друзьями и помощниками. А особенно тех, кто выписывает газету «Всеволожские вести» с первого года ее выхода.

Сегодня благодаря редакции газеты в нашем районе появилось много других изданий, которые выходят в городских и сельских поселениях. Многие из созданных нами приложений к «Всеволожским вестям» уже стали самостоятельными СМИ.

За эти годы наши журналисты стали победителями и лауреатами в различных российских и областных конкурсах. Они постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство и являются патриотами нашего района и, естественно, своей газеты.

С первого выпуска «Всеволожские вести» следуют лозунгу, обращенному к читателям: «Ваше доверие – наш стимул». Этим принципом мы руководствуемся всегда. Так будет и впредь.

Вера ТУМАНОВА, главный редактор, заслуженный работник культуры РФ