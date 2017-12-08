Особенный день для особых людей

В этом году районный праздник «Возьмёмся за руки, друзья!», посвященный 25-летию Международного Дня инвалидов, впервые проходил не в КДЦ «Южный», а в Центре культуры и досуга на Колтушском шоссе. По словам заместителя главы администрации по социальному развитию Всеволожского района Елены Фроловой, место проведения поменяли по инициативе местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Елена Фролова выступила с поздравлением, сообщила, что финансирование всех социальных программ, касающиеся инвалидов, в новом году в районе не сократится, а даже увеличится на 10 процентов, несмотря на то, что это полномочие переходит на региональный уровень, и вручила Благодарности Главы администрации активистам ВОИ.

Благодарности Комитета по социальным вопросам с поздравлениями вручила руководитель ведомства Ирина Гончарова. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев подарил Всеволожскому отделению Всероссийского общества инвалидов принтер. Депутат районного совета Валентина Зеленская зачитала приветственный адрес главы Всеволожского района Ольги Ковальчук.

С ответным словом выступила председатель Всеволожского отделения ВОИ Л.М. Кордюкова. Любовь Марковна поблагодарила всех, кто оказывает помощь инвалидам, поздравила с праздником участников торжества и вручила грамоты ВОИ самым активным членам своей организации.

С поздравлениями обратились к присутствующим в зале гостям Николай Липин, заместитель председателя Сертоловской городской организации ВОИ, Роза Субботина, председатель организации «Блокадный детский дом», клирик храма Святых Равноапостольных Константина и Елены отец Константин Горбунов.

Организаторы подготовили в честь этой даты замечательный концерт, в котором приняли участие: вокальный ансамбль «Юкковские зори» (руководитель Алексей Шипицын), Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Надежда» ДДЮТ (Руководитель Наталья Винюкова), Элина Салакина и студия современного танца «Импульс» (руководитель Елена Буряк) из Молодежно-подросткового клуба «Росинка», Вокальная студия Ольги Лис (Бугры), эстрадный ансамбль «Эдельвейс» (руководитель Е. Чернова) из КДЦ «Южный».

Вели праздник Ольга Костенец и Юрий Федулов.

Фото Антона ЛЯПИНА