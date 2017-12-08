Преступную группу, занимавшуюся производством, розливом и реализацией суррогатного алкоголя в одном из гаражных кооперативов Всеволожского района выявили сотрудники следственного отдела по городу Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области, ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

В ходе следственный действий выяснилось, что белый напиток, который, как писал Антон Чехов, красит нос и чернит репутацию, перевозили в автомобилях, камуфлированных под машины «скорой помощи», а также в грузовых автомобилях транспортных компаний. Кого и от чего спасали «медицинские работники», можно только догадываться. Сейчас в следственном отделе по городу Всеволожск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Не секрет, что под Новый год «левая» водка расходится бойко. Бутылки со спиртосодержащей жидкостью идут нарасхват, оптом и в розницу. При этом количество продукции с поддельными акцизными марками значительно увеличивается. Покупатели самопала периодически попадают в лечебные учреждения с отравлениями. Медики бьют тревогу. Ведь в производстве гремучая смесь может сразить наповал, статистика отравлений от поддельного «зеленого змия» – угрожающая.

В настоящее время следователями проводятся обыски по 16 адресам на территории Всеволожского района Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, выполняются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе – устанавливаются подлинность и источники получения акцизных марок, наносившихся на емкости со спиртным.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото СУ СК РФ по Ленинградской области



