35 представителей общественности 47-го региона стали номинантами областной премии за вклад в развитие некоммерческого сектора «Общественная инициатива 2017». Наиболее активными участниками конкурса оказались представители общественности из Гатчинского и Всеволожского районов. Больше всего заявок было представлено в номинациях «Проекты местных сообществ» и «Культура и творчество».

Победителей определит экспертный совет, в состав которого вошли 10 человек. Среди них: заместитель председателя Общественного совета при УФНС России по Ленинградской области Галина Беликова, сопредседатель регионального штаба «Общественного народного фронта» в Ленинградской области Александр Кузьмин, заместитель председателя Общественной палаты ЛО Владимир Журавлев и другие.

Отметим, что в номинации «Неограниченные возможности» Всеволожский район представит руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

Кроме того, в рамках премии главный редактор газеты «Приозерские ведомости» Татьяна Чумерина и заместитель главного редактора информационного агентства Regnum Игорь Павловский выберут лучших журналистов Ленинградской области – участников специальной номинации «Гражданская журналистика».

Победители будут объявлены на итоговом Форуме местных сообществ Ленинградской области, который состоится 16 декабря в творческом кластере «Артмуза».

Соб. инф.