Во Всеволожском центре культуры и досуга 10 декабря в 14.00 состоится творческая встреча в музыкально-поэтическом клубном формировании «Родник».

В программе: презентации книг и сборника стихов поэтов Всеволожского района: Николая Воздвиженского «Ливневый дар». Избранное; Анатолия Голева «В святом долгу». Стихи и песни; Льва Дмитриева «А я тебя благодарю!». Стихи о любви; Алексея Дунева «Синяя борода Кентавра». Стихи и рассказы о школе; Татьяны Михалковой «Свет в окошке». Маленькие рассказы и притчи; Петра Сергеенко «Наш родной «Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина» школа морского мастерства». Стихи; Герты Швейцаровой «Осенний перезвон» и «Никто не забыт и ничто не забыто». Стихи и рассказы.

Выступления обучающихся ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска и народного самодеятельного коллектива ансамбля русской народной песни «Крупеничка» (руководитель з.р.к. РФ Галина Юрова). «Новые имена». Открытый микрофон.

Клуб «Родник» приглашает жителей и гостей города и района. Вход свободный.