Волонтёры района отметили День добровольца

В четверг, 7 декабря, в молодежно-подростковом клубе «Пульс» отметили День добровольца. Волонтёры разного возраста собрались, чтобы познакомиться, поделиться опытом и обсудить перспективы дальнейшей совместной работы.

В мероприятии приняли участие представители движения «Серебряные волонтёры», члены волонтёрского клуба «Творцы», гости из Рахьинского поселения – волонтёры объединения «АИСТ» и ребята из объединения «Юный друг полиции».

Встреча началась с приветственного слова координатора Всеволожского ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций Надежды Балуевой, которая поздравила всех собравшихся с праздником, учреждение которого получило обширную поддержку в среде волонтеров. Напомним, в ноябре этого года Президент России Владимир Путин подписал указ о Дне добровольца (волонтера), который будет ежегодно отмечаться 5 декабря.

Большой интерес вызвала игра в формате брейн-ринга, посвящённая 55-летию Всеволожска и 200-летию приобретения мызы Рябово. Завершился праздник чаепитием, за котором гости обсудили перспективы развития волонтёрского движения во Всеволожском районе.

Екатерина КОРОЛЕВА