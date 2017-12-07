Сегодня, 7 декабря, финский сказочный волшебник из Лапландии – Йоулупукки поздравит воспитанников специальной школы-интерната для слабослышащих детей в деревне Юкки Всеволожского района.

Вчера финский Санта-Клаус в рамках мирового турне прилетел в Петербург. В аэропорту «Пулково» для знаменитого персонажа организовали волшебный прием. Чародей не остался в долгу и вручил встречающим подарки, а также исполнил песенку на русском языке. После сказочный дедушка отправился на экскурсию. В интервью Йоулупукки признался журналистам, что дружит с российским Дедом Морозом, который часто приезжает к нему в гости в Лапландию.

Финский Дед Мороз отправляется в турне каждый год. Он уже побывал в Екатеринбурге, Самаре, Челябинске. Следующий пункт назначения – Москва.

Отметим, что на этой неделе на петербургском Главпочтамте начала работу «Почта Деда Мороза». Так что дети по всей России, которые не утратили веру в новогодние чудеса, могут писать письма доброму краснощекому дедушке в Великий Устюг.

Ирэн ОВСЕПЯН