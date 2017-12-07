В Гатчине прошло первенство по Кёкусин-кан каратэ-до. В состязаниях за открытый кубок Гатчинского района приняли участие 150 спортсменов в 35 весовых и возрастных категориях. Было проведено свыше 120 предварительных и финальных боев.

На этом турнире команду МОО «Федерация каратэ киокусинкай» г. Всеволожска представляли 15 спортсменов. Соревнования проводились в двух дивизионах: дивизион А (выступающие спортсмены) и дивизион Б (новички). В дивизионе А первое место занял Стефан Михайлов, на втором месте – каждый в своей весовой и возрастной категории – оказались Николай Корпусов и Татьяна Корпусова. В дивизионе Б первые места завоевали Богдан Васильев и Павел Такиуллин. Мгер Гиносян вышел на второе место.



Соб. инф.