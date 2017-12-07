В Мурино и Новом Девяткино построят очистные сооружения

Для жителей новостроек в Мурино и Новом Девяткино спроектируют очистные сооружения. Не исключено, что строительство начнется в рамках соглашения о концессии. Об этом рассказал журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отметим, что отсутствие стоков на сегодняшний день представляет основную угрозу экологической безопасности. Жилые дома сбрасывают стоки в Капральев ручей и реку Охта. Это не раз становилось поводом для скандалов и соответствующих предписаний прокуратуры.

Ирэн ОВСЕПЯН