Обрушившуюся школу в Мурино отремонтируют к первому сентября следующего года

Своих первых учеников школа в Мурино примет в сентябре 2018-го. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В мае нынешнего года обрушилась кровля спортивного зала новой школы.

– С компанией «ЦДС» достигнуто соглашение о том, что застройщик завершит строительные работы в марте будущего года, – заявил Александр Дрозденко. – После этого объект должен пройти экспертизу, а застройщик получить все необходимые для эксплуатации документы. После того как произошло ЧП, мы должны иметь твердую гарантию и уверенность, что школа соответствует нормам безопасности. Затем, будем решать вопрос о приобретении среднего учебного заведения в собственность Ленинградской области. Рассчитываем, что 1 сентября 2018 года все вопросы будут урегулированы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

