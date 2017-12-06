Лесная дорога на Бернгардовку теперь городская

Утверждены изменения в генеральный план города Всеволожска. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Этот основополагающий документ дает новый импульс развития нашим ведущим промышленным предприятиям, в частности шинному заводу Nokian Tyres, заметят перемены и жители. В состав поселения включены многие дороги и среди них – знаменитая лесная перемычка от микрорайона Южный к улице Первомайской на Бернгардовке, – отметил Андрей Низовский.

Напомним, что большая часть этой дороги проходила по землям лесного фонда и вкладывать средства городского бюджета в федеральные земли возможности не было. Теперь местные власти смогут привести дорогу в нормативное состояние. Дорогу отремонтируют весной.

По словам Андрея Низовского, автолюбители могут быть уверены, что с «вечными» ямами на этом участке и снежными завалами они могут попрощаться.