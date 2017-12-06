Призывная комиссия Всеволожского района разъясняет обязанности граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и призыву на военную службу.

Обязанности гражданина, подлежащего первоначальной постановке на воинский учет

1. В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, подлежащие первоначальной постановке на воинский учет, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование (где в том числе проводится освидетельствование на употребление наркотических средств и психотропных препаратов, незаконное употребление которых является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность) и заседание комиссии по постановке на воинский учет, имея при себе документы, указанные в повестке.

2. В случае неявки без уважительной причины гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет, он привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уважительными причинами неявки по вызову (повестке) военного комиссариата, при условии документального подтверждения, являются: заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважительными комиссией по постановке граждан на воинский учет или судом.

По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный комиссариат немедленно, без дополнительного вызова.

Обязанности гражданина, подлежащего призыву на военную службу

1. В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, не пребывающие в запасе, обязаны явиться по повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии, для уточнения сведений воинского учета или отправки в воинскую часть для прохождения военной службы (направления на альтернативную гражданскую службу), имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) гражданина Российской Федерации и другие документы, указанные в повестке.

2. В случае неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата на перечисленные мероприятия гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются: заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный комиссариат немедленно, без дополнительного вызова.

Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (Уголовный кодекс Российской Федерации)

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.