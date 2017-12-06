Проблемы долгостроев в микрорайоне Южный города Всеволожска обсудили сегодня, 6 декабря, в правительстве Ленинградской области.

На совещании под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина присутствовали генеральный директор компании «Главстройкомплекс» Николай Пасяда, первый заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Гармаш, представители Госстройнадзора, комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Согласно акту итоговой проверки Гостстройнадзора в ЖК «Олимп» (корпус 4.1) было выявлено несколько нарушений, среди которых превышение по высоте, проблемы с вводом газопровода и обеспечением водоснабжения. Все недочеты находятся на стадии решения. По итогам совещания участники договорились о том, что «Главстройкомплекс» направит в Госстройнадзор извещение об устранении замечаний и заявление на ввод объекта. Если все стороны сработают оперативно, то ввод «Олимпа» (корпус 4.1) может состояться в конце следующей недели.

Что касается ЖК «Радужный» (корпус 6.1), то согласно вердикту проверяющих, есть проблемы с отделкой квартир, но уже в пятницу застройщику будет направлен акт проверки Госстройнадзора. Больше всего вопросов у проверяющих к корпусу 6.6 в ЖК «Радужный», где не полностью сделана отделка мест общего пользования, нет актов технологического присоединения к сетям водоснабжения, канализации и электроснабжения. Препятствий к документальному оформлению выполненных работ нет, но необходимо получить акт допуска Ростехнадзора по сетям электроснабжения. По информации Госстройнадзора, необходимо завершить строительство системы электроснабжения внутри дома: установить распределительные щиты, закончить разводку в квартирах, также закончить отделку в местах общего пользования, завершить монтаж пожарной сигнализации.

Госстройнадзор готов приезжать на объект и оформлять документы в приоритетном порядке, так как ввод этих объектов находится на особенном контроле губернатора Ленинградской области. При содействии застройщика нет препятствий для сдачи двух домов в декабре и окончания оформления ввода третьего корпуса в январе следующего года.

Ирэн ОВСЕПЯН