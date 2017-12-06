Жительницы города Всеволожска, воспитанницы танцевального клуба «Галатея», успешно выступили на всероссийском и международном конкурсах в Санкт-Петербурге.

Всероссийский конкурс детского и юношеского хореографического искусства «Танцевальное единство» проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 5 декабря. Воспитанницы клуба «Галатея» хорошо показали себя: Алеся Сельвич получила за свой танцевальный номер диплом первой степени, а Алиса Пчелинцева стала лауреатом третьей степени.

В конкурсе приняло участие 3 000 человек, они представляли 600 коллективов из разных уголков России. Организатором мероприятия выступило творческое объединение «Культура столиц». Главным судьёй стал известный актёр, танцор и режиссёр Егор Дружинин.

А воспитанница клуба «Галатея» Татьяна Кыркалова стала дипломантом первой степени в одной номинации и лауреатом третьей степени в другой номинации на IX Международном фестивале-конкурсе «Невские перспективы». Он проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 27 ноября. В жюри конкурса входят заслуженный артист России, главный балетмейстер Ансамбля песни и пляски Западного военного округа Андрей Беликов, композитор Дмитрий Дунаев, художник-постановщик театра «Буфф» Алексей Уланов и другие известные деятели культуры.

От членов жюри фестиваля-конкурса была вручена благодарность руководителю Центра культуры и спорта «Галатея» Надежде Карпуниной «за активное участие в воспитании детей, содействие развитию детского творчества, профессиональное мастерство, оригинальный творческий подход, педагогический талант и целеустремлённость».

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото слева направо: организатор и главный тренер «Галатеи» Надежда Карпунина, Алиса Пчелинцева, Алеся Сельвич, второй тренер клуба «Галатея» Наталья Орлова