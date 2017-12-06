Продолжается конкурс на лучший проект эмблемы 55-летия города Всеволожска.

Со 2 по 16 декабря в сети интернет проходит общественное голосование, результаты которого будут учитываться при подведении итогов конкурса. С 18 по 21 декабря конкурсная комиссия выберет лучший проект эскиза простым большинством голосов. Итоги конкурса будут опубликованы с 22 по 30 декабря.

Ознакомиться с конкурсными работами и проголосовать за понравившуюся можно, перейдя по ссылке: https://vk.com/club29307793