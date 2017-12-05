Проблемы инфраструктуры вынесли на повестку первого заседания Совета новостроек

Отсутствие дорожно-транспортной инфраструктуры стало ахиллесовой пятой новостроек в Мурино и Новом Девяткино. Об этом сегодня после рабочей поездки во Всеволожский район заявил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После осмотра здания Муринской школы, автовокзала, парковки на Арсенальной улице и будущей дорожной развязки в Мурино, глава 47-го региона отправился на первое заседание Совета новостроек.

Губернатор рассказал, что сейчас обсуждается вопрос строительства Муринской развязки. Что же касается строительства дороги в направлении Пискаревского проспекта, говорить об этой программе пока преждевременно, подчеркнул глава 47-го региона.

– Это долгосрочная перспектива, – считает губернатор. – А пока надо решать проблемы по мере их поступления. Поэтому необходимо решить вопрос строительства дорожной развязки в Мурино. Не секрет, что есть определенные проблемы с населением близлежащих домов. Однако при решении этого вопроса в первую очередь необходимо исходить из удобства большинства жителей района. А пока необходимо разработать соответствующую транспортную схему.

Касаясь темы строительства социальной инфраструктуры, Александр Дрозденко признался, что главное в этом деле – результат.

– Отмечу, что уже принято решение выделить средства на строительство детских садов, школ, поликлиник. В будущем году в планах правительства направить на строительство социальных объектов в проблемных новостройках два транша в размере 319 млн руб., в 2019-ом на эти цели будет выделено еще 504 млн руб.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин отметил, что, начиная с 2012 года в рамках инвестиционных программ было отремонтировано 464 объекта, построено 110, только в этом году в эксплуатацию было введено более 30 объектов. Сейчас в новостройках Кудрово и Мурино готовятся к ведению в эксплуатацию 14 садов и две школы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА