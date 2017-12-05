Общественная организация «Диалог поколений» проводит четвертую ежегодную благотворительную акцию «Когда зажигаются ёлки», цель которой – поздравить одиноких пожилых людей, проживающих во Всеволожском районе.

Дед Мороз и Снегурочка отправятся в путешествие по Всеволожскому району 25 декабря. С 3 декабря работает «Мастерская деда Мороза и Снегурочки», где изготавливаются новогодние открытки и ангелочки для пожилых людей. Новогодние подарки для людей старшего возраста принимают с 4 декабря по 22 декабря по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 72, офис 15, с 11.00 до 16.00.

Общественная организация «Диалог поколений» приглашает принять участие всех неравнодушных людей.