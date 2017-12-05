В городе Отрадное 30 ноября состоялся областной турнир КВН. Победу одержала команда «Чили» из всеволожской гимназии «Грейс». Ребята увезли домой грамоты, кубки и подарки.

Мероприятие прошло в Культурном центре «Фортуна», сюда съехались лучшие школьные команды КВН со всей Ленинградской области. Представители Кировского, Всеволожского, Волховского, Лужского, Приозерского, Волосовского, Тосненского районов боролись за первое место.

Всеволожский район представляла команда «Чили» гимназии «Грейс». Тема турнира: «Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить!» Школьникам из Всеволожского района помогали подготовиться к игре сотрудники Государственной противопожарной службы Всеволожского района. Ребята выезжали в отделение № 96, где познакомились с сотрудниками и сняли видеоролик для первого конкурса «Приветствие».

Соревновались участники в четырех конкурсах: приветствие или визитная карточка, разминка, скетч-новости и музыкальное домашнее задание. Большую поддержку ребятам оказал инженер отряда противопожарной службы района Валерий Миклин.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлены гимназией «Грейс»