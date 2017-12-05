Хозяева турнира по ушу собрали урожай наград

В здании Всеволожской детской теннисной академии 2 декабря проходило IV Областное соревнование по ушу «Кубок Надежды». В нём приняли участие более 150 детей от 5 до 18 лет.

Это были представители Всеволожского района, других районов Ленинградской области, а также – Череповца и Петрозаводска. Самый большой урожай наград собрали всеволожские воспитанники. Многие из них участвовали в разных номинациях, и иногда одному и тому же ребёнку приходилось выходить на ковёр шесть раз. Особо следует отметить выступления Арины Антоновой (16 лет), Олеси Хапцовой (13 лет), Маргариты Гажона (11 лет), Ильи Ибрагимова (8 лет). Они заняли первое место каждый в своей категории.

В следующий раз Всеволожск будет принимать у себя соревнование по ушу в феврале 2018 года – IV Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа РФ.

Организаторами турниров выступает региональная общественная организация «Спортивная федерация ушу Ленинградской области» при содействии отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА