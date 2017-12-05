В Санкт-Петербургском музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова 3 декабря состоялся IV Международный конкурс фортепианного мастерства имени Игоря Урьяша. Из ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска в возрастной категории 9–10 лет на конкурсе выступили Диана Логинова (преподаватель И.А. Обежисвет), ставшая лауреатом I степени, и Владислав Щемелев (преподаватель Л.Э. Конради), получивший звание дипломанта I степени.

Председатель жюри Майкл О`Рурк, пианист, обладатель Золотой медали Шопеновского общества отметил хорошую технику и образное, красочное исполнение пьесы У. Сисаска «Краб» нашей юной пианистки Дианы Логиновой. А для Владислава Щемелева – это был успешный дебют.