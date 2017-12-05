В московском спортивном комплексе «Содружество» прошли чемпионат и первенство России по восточным боевым единоборствам (по различным дисциплинам японского воинского искусства «кобудо»).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 36 регионов России. В числе призёров в различных категориях оказались представители Всеволожского клуба боевых искусств «Сатори».

В дисциплине «тайхо-дзюцу» (система упражнений с оружием) победителями стали Павел Коровин и Виктор Леоненков. На второе место вышли Александр Кузнецов и Матвей Давыдов. Второе место в дисциплине «ниппон-кемпо» (полный контактный бой) в возрастной категории «21+» при весе «85+» занял Виктор Кузнецов. На третьем месте в дисциплине «ниппон-кемпо» среди юношей 14–15 лет, в весовой категории «до 50 кг» занял Александр Кузнецов.

Людмила ОДНОБОКОВА