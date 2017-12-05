Количество низкопольных автобусов, курсирующих между станцией метро «Улица Дыбенко» и деревней Кудрово, выросло.

После мониторинга и анализа пассажиропотока, проведённых региональным управлением по транспорту, Ленинградская область увеличивает количество автобусов на маршрутах, связывающих населенные пункты региона и станции петербургского метрополитена, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме указанного маршрута, выросло количество маршрутных транспортных средств, курсирующих между станцией метро «Проспект Большевиков» и посёлком Мга Кировского района. Четыре рейса вместо одного ежедневно выполнят автобусы № 841 сообщением «Кингисепп – Санкт-Петербург».

Напомним, летом 2017 года новые автобусы с символикой Ленинградской области начали курсировать из Санкт-Петербурга в Гатчину и Приозерск.