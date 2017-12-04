Названы лучшие добровольцы района

Церемония награждения финалистов конкурса «Доброволец Ленинградской области» прошла в Гатчине. Волонтёров чествовали в местном Доме культуры. В число финалистов попали и участники из Всеволожского района.

Председатель общественной организации «Диалог поколений» Надежда Балуева стала финалисткой в номинации «Серебряное волонтёрство», школьница Дарья Левина победила в номинации «Доброволец Ленинградской области» и стала финалисткой в номинации «Проект года». Победителем в номинации «Социальное волонтёрство» жюри назвало Молодёжный совет Свердловского городского поселения, в номинации «Экологическое волонтёрство» победу одержало добровольческое объединение «Творцы».

Всем победителям и призёрам конкурса вручили грамоты и статуэтки.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Екатерины КУТУЗОВОЙ