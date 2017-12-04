В Центре образования «Кудрово» 1 декабря состоялась торжественная церемония открытия Центра единоборств им. Натальи Воробьёвой. В центре будут проходить занятия по четырём дисциплинам: вольной борьбе, самбо, тайскому боксу и ушу.

В мероприятии участвовали легенды спорта – заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва, мастер спорта по боксу, мастер спорта международного класса по самбо, действующий чемпион мира по смешанным единоборствам 2016 и 2017 гг. Денис Гольцов. Поздравили присутствовавших депутат ЗакСа Ленобласти Алексей Игонин и глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий. Вел мероприятие директор школы Игорь Соловьёв.

В фойе школы была организована передвижная выставка спортивных наград и элементов экипировки. Наибольший интерес вызвали золотая олимпийская медаль Натальи Воробьёвой и борцовский пояс Дениса Гольцова. В актовом зале ученикам школы были показаны видеоролики из жизни Натальи Воробьёвой и Дениса Гольцова. Перед гостями выступил Образцовый коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица». В завершение мероприятия в новом борцовском зале на татами выступили девушки, занимающиеся вольной борьбой, и юноши-самбисты.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА